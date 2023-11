Home

Alluvione Toscana, sul sito della Regione i moduli per il risarcimento danni

22 Novembre 2023

Livorno 22 novembre 2023 – Alluvione Toscana, sul sito della Regione i moduli per il risarcimento danni

Si informano i lettori che sul sito della Regione Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/ alluvione2023 nella sezione Censimento e richiesta danni, sono stati pubblicati i moduli per la ricognizione dei danni a privati (Modello B1) e ad attività economiche e produttive (Modello C1) realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni provocati dagli eventi alluvionali.

I moduli compilati andranno caricati sulla procedura online di Regione Toscana che per i privati sarà attiva nel corso della settimana, in corso di attivazione per le attività economiche e produttive.

Appena verrà pubblicata ne daremo adeguata comunicazione.

Si ricorda di tenere scontrini e fatture delle spese già sostenute e foto dei danni subiti.

Per le informazioni di compilazione dei modelli B1 e C1 sono presenti le note esplicative nella sezione FAQ del sito http://www.regione.toscana.it/ alluvione2023

Per le attività produttive, il modulo scaricabile costituisce un fac-simile utile al fine di conoscere le informazioni e i dati che sono necessari.

La compilazione avverrà on-line con accesso su una piattaforma in corso di ultimazione.

