8 Gennaio 2024

Alluvione Toscana, Tenerini: 100 mln a imprese per export, Governo c’è

Livorno 8 gennaio 2023 – Alluvione Toscana, Tenerini: 100 mln a imprese per export, Governo c’è

“Il nostro impegno al fianco della popolazione colpita dall’alluvione in Toscana va avanti, nonostante alcune sterili polemiche di una certa sinistra.

Abbiamo previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro a fondo perduto a favore delle nostre aziende esportatrici, che potranno presentare domanda per i contributi già da domani 9 gennaio.

Le risorse, gestite da Simest per conto del ministero degli Affari esteri, sono destinate all’erogazione dei ristori per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili.

Il Governo c’è e lo dimostra concretamente, con un sostegno immediato per far ripartire il nostro tessuto produttivo”.

Lo dichiara in una nota la deputata Chiara Tenerini, Responsabile del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.

“La nostra attenzione alla Toscana dopo l’alluvione dello scorso novembre continua a essere massima.

L’export rappresenta un pilastro fondamentale non solo dell’economia regionale, ma anche nazionale poiché la Toscana è la quinta regione italiana per prodotti esportati. Per questo, come annunciato dal ministro Tajani all’indomani dell’alluvione, abbiamo destinato 100 milioni di euro agli indennizzi delle imprese esportatrici che hanno subito danni ai beni strumentali.

Ciascuna azienda potrà chiedere fino a 5 milioni di euro, sono risorse importanti per rilanciare l’export e salvaguardare la competitività del territorio.

Stiamo facendo la nostra parte e continueremo ad adottare ogni iniziativa necessaria per consentire un immediato recupero della capacità produttiva delle aziende e per sostenere tutti i cittadini colpiti dall’alluvione, appellandoci alla responsabilità e cooperazione di tutte le forze politiche nell’esclusivo interesse della Toscana”, conclude Tenerini.

