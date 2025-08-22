Home

Alluvioni a Portoferraio, Tenerini: “Giani è Commissario per l’emergenza, interventi tampone, lasciati irrisolti i problemi veri”

Elba

22 Agosto 2025

Livorno 22 agosto 2025 Alluvioni a Portoferraio, Tenerini: “Giani è Commissario per l’emergenza, interventi tampone, lasciati irrisolti i problemi veri”

Le nuove, gravi difficoltà che hanno colpito Portoferraio e l’Isola d’Elba richiedono innanzitutto un pensiero di vicinanza e solidarietà ai cittadini che, ancora una volta, si sono visti travolgere dall’acqua dopo mesi di sacrifici.

Un ringraziamento sincero va a Vigili del Fuoco, Protezione Civile, associazioni di volontariato e a tutti coloro che, con impegno e generosità, hanno affrontato l’emergenza.

Ma il nodo politico è chiaro: il Presidente Eugenio Giani, che ricopre anche il ruolo di Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, aveva già tutti i poteri per avviare interventi strutturali sull’Elba e in tutta la Toscana.

Eppure, a fronte di un territorio fragile e ad altissimo rischio idrogeologico, non si sono viste opere serie di prevenzione. Si è preferito rincorrere interventi tampone, lasciando irrisolti i problemi veri, a partire dalla pulizia e dal ripristino dei fossi.

Non è più accettabile che i cittadini debbano vivere nell’incertezza e nell’abbandono, vedendo ripetersi sempre lo stesso copione: pioggia, danni, disagi e promesse che restano sulla carta.

Forza Italia, nel suo programma per le regionali, mette al centro la sicurezza del territorio, la prevenzione e un governo delle emergenze responsabile. È il momento di cambiare passo: la Toscana merita un’amministrazione che non si limiti alle passerelle, ma che difenda davvero il territorio e i suoi cittadini. E’ quanto dichiara in una nota l’onorevole Chiara Tenerini (Forza Italia)