Alluvioni all’Elba, Forza Italia: “Non più emergenza ma responsabilità politica”

22 Dicembre 2025

Livorno 22 dicembre 2025

“Alluvioni all’isola d’Elba: non è più emergenza, è responsabilità politica.

Ancora una volta l’Isola d’Elba finisce sott’acqua. Ancora una volta famiglie, cittadini e attività economiche si ritrovano a fare i conti con allagamenti, danni e paura. In un solo anno questa situazione si è ripetuta troppe volte per poter essere archiviata come evento eccezionale.

Siamo vicini alla popolazione elbana, che non può continuare a vivere in una condizione di emergenza permanente. Quello che accade all’Elba non è più una casualità, ma un problema strutturale che richiede risposte strutturali.

Chi ha la responsabilità della difesa del suolo non può continuare a sottrarsi alle proprie responsabilità. Eugenio Giani, in qualità di commissario straordinario per l’emergenza del dissesto idrogeologico, non ha finora messo in campo un piano straordinario per l’Isola d’Elba, né per gli altri territori che vivono la stessa condizione di fragilità.

È impensabile che persone, famiglie e attività economiche si ritrovino ciclicamente nelle stesse condizioni, ogni pochi mesi, come se fosse normale. Non lo è. È il frutto di una mancata programmazione e di interventi che continuano a non arrivare.

Serve immediatamente un piano straordinario di messa in sicurezza per l’Isola d’Elba e per tutti i territori colpiti dal dissesto idrogeologico. Non domani, non alla prossima emergenza. Ora”.

E’ quanto dichiarano l’On. Chiara Tenerini Segretario Provinciale Forza Italia – Livorno e Provincia e Angelica Macelloni, Vice Segretario Provinciale Forza Italia – Livorno e Provincia