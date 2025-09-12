Home

12 Settembre 2025

Isola d’Elba (Livorno) 12 settembre 2025 Alluvioni: Landi (FdI), Regione assente, mezzi di soccorso rimasti sul continente e fondi non spesi

“Altro che passerelle: la Giunta spenda i soldi stanziati dal governo”

“Ora che l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Elba sta dando tregua, è il momento delle assunzioni di responsabilità. Soprattutto da parte di chi, ancora una volta, ha dato dimostrazione di non considerare la nostra isola parte della Toscana.

Non si spiega altrimenti la decisione di lasciare sulla costa mezzi, come le idrovore, che avrebbero permesso di intervenire in maniera rapida ed efficace sin dal primo momento. Lasciate al di là del mare perché, a quanto pare, avrebbero lasciato sguarnita la costa continentale, con buona pace degli abitanti dell’Elba”.

Lo scrive il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi, puntando il dito contro le inadempienze della Giunta regionale.

“Oltre alla gestione dell’emergenza c’è bisogno di opere di prevenzione. Siamo al terzo evento in metà anno, con danni ai privati, alle aziende, alle infrastrutture, al patrimonio pubblico;

il commissario all’emergenza, nonché presidente uscente e candidato, ci risparmi le promesse e la garanzia della presenza della Regione.

L’unica presenza fornita, non richiesta e non necessaria – incalza l’esponente di FdI – è stata la sua accompagnata dalla segretaria nazionale del Pd per un’iniziativa del Pd. Di aiuti nemmeno l’ombra. Nei cassetti della Regione ci sono milioni di euro stanziati dal

Governo per far fronte ai danni e per prevenire il dissesto idrogeologico su tutta la Toscana, ma, come ha ricordato il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi, solo in modesta parte utilizzati dalla Regione, all’Elba ”, conclude Landi.

