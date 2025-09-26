Home

Alluvioni, Marco Landi (FdI): “Lavoratori servizi pubblici operano in condizioni pericolose, rivedere protocolli di sicurezza”

26 Settembre 2025

Livorno 26 settembre 2025 Alluvioni, Marco Landi (FdI): “Lavoratori servizi pubblici operano in condizioni pericolose, rivedere protocolli di sicurezza”

“Le aziende di servizi pubblici essenziali – a partire dalla raccolta dei rifiuti, dal trasporto pubblico, dalle manutenzioni delle reti infrastrutturali – si siedano al tavolo con le rappresentanze dei lavoratori per confrontarsi sulle condizioni di chi anche in presenza di eventi calamitosi – sempre più frequenti all’Elba e in tutta la provincia – è chiamato a svolgere il suo prezioso servizio, e siglare protocolli di sicurezza specifici.

Solleciterò personalmente il Prefetto di Livorno, territorio purtroppo recentemente colpito da alluvioni e frane, affinché solleciti un incontro specifico tra tutte le parti in causa e giungere, finalmente a una soluzione in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori, e allo stesso tempo scongiurare il rischio di danni a carico di tutta la comunità e favorire un più efficace svolgimento dei lavori”.

Lo scrive, Marco Landi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e candidato alle prossime elezioni nella circoscrizione di Livorno, raccogliendo l’appello proveniente dalle rappresentanze sindacali relativo alla sicurezza dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali in occasione di eventi calamitosi.

“Purtroppo stiamo assistendo con preoccupante frequenza fenomeni meteorologici che causano ingenti danni alla popolazione, alle aziende, e alle infrastrutture pubbliche. A garantire i servizi pubblici in questi frangenti e ripristinare la normalità ci sono centinaia di persone costrette ad operare su strada in condizioni complicate e talvolta pericolose. A questo si aggiungano i danni subiti dai mezzi con cui lavorano, a cui, alla fine, fa fronte la comunità tutta. Fondamentale quindi che i soggetti deputati rivedano i protocolli di sicurezza per questa importante categoria di lavoratori, per garantire loro condizioni operative adeguate ed anche evitare costi sui cittadini”, conclude Landi, annunciando un immediato contatto con il Prefetto di Livorno per l’organizzazione di un incontro.