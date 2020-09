Home

5 Settembre 2020

ALP, Chiuso l’aumento di capitale destinato ai nuovi soci

Livorno, 5 settembre 2020 – Venerdì 28 Agosto u.s. è stato un giorno importante per ALP S.r.l. il soggetto monopolista per la fornitura di lavoro temporaneo in porto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 84 del 1994.

Dopo la redistribuzione interna delle quote tra i soci storici; è stato concretizzato un aumento di capitale con l’ingresso di quattro nuovi soci nella compagine sociale che ora risulta così costituita:

Terminal Darsena Toscana S.r.l.; Uniport S.C., L.T.M. S.r.l.; Lorenzini & C. S.r.l.; CILP S.r.l.; SDT S.r.l.; Compagnia portuale di Livorno S.C.; Seatrag Autostrade del Mare S.r.l; e Sintermar S.p.A.; tutte al 10,69% ciascuna. Neri Depositi Costieri S.p.A., allo 0,45%; Terminal Calata Orlando S.r.l., allo 0,19%; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, al 3,15%.

Matteo Trumpy, Amministratore Unico di ALP S.r.l.

“È per me un grande onore aver potuto portare a compimento un risultato tanto importante. Quello, da un lato, di allargare la compagine sociale della società ALP; e, dall’altro, quello di aver equiparato le quote tra i soci, vecchi e nuovi; oltre ed aver mantenuto una rappresentanza dell’ADSP ridimensionata, come da previsione, ma non per questo meno importante.

Tale risultato, per molto tempo auspicato, trova ora il suo compimento e rafforza, finalmente, l’identità di ALP che per troppo tempo

Ora si apre una nuova fase societaria dove tutti i principali operatori del porto di Livorno potranno partecipare attivamente alla gestione determinando il futuro ed il ruolo della società.

Oggi ci godiamo questo momento.

Un momento tanto importante per l’intero sistema portuale di Livorno; con la convinzione che ancora molte cose devono essere fatte ma che la rotta si è invertita e possiamo cominciare a pensare al futuro.

Per questo risultato devo necessariamente ringraziare i soci storici di ALP:

TDT, Uniport, LTM, CILP, Lorenzini ed ADSP e le sue rappresentanze per il supporto ed il contributo fornito e contestualmente i nuovi soci che, a discapito di tutte le titubanze, hanno ritenuto di condividere il percorso societario.”

il Presidente di AdSP Stefano Corsini:

“Da sempre l’AdSP ha lavorato affinché l’obiettivo finale del suo ingresso in ALP fosse l’allargamento della base sociale al maggior numero di operatori portuali possibile, come è naturale nella configurazione dell’Agenzia prevista dalla Legge e questo obiettivo oggi può dirsi raggiunto anche perché sono convinto che gli operatori ancora assenti non tarderanno ad aggregarsi agli altri soci.

Oltre che sul piano strategico, l’ingresso di nuovi soci realizza anche le premesse per la concessione da parte di AdSP del contributo ai sensi dell’art. 17 comma 15-bis della Legge 84/94.

Ringrazio il Presidente Trumpy, i suoi collaboratori ed il Segretario generale Massimo Provinciali per la tenacia con cui hanno perseguito questo obiettivo anche in momenti difficili per l’organizzazione del lavoro in porto.”.

Anche il Sindaco e l’Assessore al porto Barbara Bonciani hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, considerato che l’Amministrazione comunale ha dedicato molta attenzione alla situazione della società ALP e dei lavoratori in questa impegnati, aprendo già nel mese di febbraio il tavolo del Patto del Lavoro su questo tema.

L’Assessore al porto Barbara Bonciani:

“Riteniamo l’ampliamento della compagine sociale di ALP molto importante, anche alla luce del difficile momento che la città e la comunità portuale stanno vivendo a causa degli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19 sulle imprese portuali, su quelle della catena logistica integrata e sui lavoratori.

La capacità di fare comunità e lavorare in un’ottica di sistema sarà fondamentale per affrontare le nuove sfide economiche e sociali poste dalla crisi, fra le quali la tenuta del lavoro e la competitività del sistema città-porto assumono un’importanza centrale.”

