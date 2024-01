Home

19 Gennaio 2024

Campiglia Marittima (Livorno) 19 gennaio 2024 – Alta velocità e manovre pericolose in Variante Aurelia, arrestato perchè in possesso di 200 grammi di hashish

Nel corso di un servizio preventivo di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Livorno e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno notato un “minivan” Volkswagen che, incurante delle più elementari regole di prudenza, sfrecciava a fortissima velocità lungo la SS1 Variante Aurelia in prossimità dell’uscita di Campiglia Marittima, mettendo a rischio, con manovre azzardate, anche l’incolumità di altri utenti della strada.

Dopo un breve inseguimento, i militari hanno fermato un 54enne di Campiglia Marittima che si trovava alla guida, sanzionandolo ai sensi del codice della strada per velocità non commisurata ed inosservanza delle condizioni di sicurezza.

In considerazione dello stile di guida, dei precedenti dell’interessato nonché dell’atteggiamento, i militari hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale e veicolare nel corso della quale sono stati rinvenuti, occultati in un giubbotto, 2 panetti per complessivi gr 200 (duecento) di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Alla luce di tali circostanze, il controllo è stato esteso al suo domicilio di Piombino dove i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori gr. 6 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” nonché due pistole, di cui una scacciacani completa di munizionamento a salve ed una fedele riproduzione di beretta 92fs completa di pallini priva di tappo rosso, occultate all’interno di un container sito nei pressi dell’abitazione e perfettamente funzionanti.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, ristretto presso la casa circondariale “Le Sughere” di Livorno

