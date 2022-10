Home

Alternanza scuola lavoro in Porto, USB: “Studenti e portuali contro lo sfruttamento”

10 Ottobre 2022

Livorno 10 ottobre 2022 – Alternanza scuola lavoro in Porto, USB: “Studenti e portuali contro lo sfruttamento”

L’intervento del sindacato USB sul progetto Mareporto:

“È notizia di oggi l’istituzione a Livorno di un progetto di PTCO (ex alternanza scuola lavoro) a opera dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale nell’ambito del progetto sperimentale Mareport.

Come studenti dell’OSA e lavoratori del porto di Livorno dell’Unione Sindacale di Base conosciamo bene la reale natura dell’Alternanza scuola lavoro (cioè di preparazione dello studente a diventare futura manodopera precaria e sfruttabile) e le condizioni di sfruttamento e mancanza di tutele che vigono nel porto che si celano dietro questo nuovo PCTO e per questo lo contestiamo, sottolineando che:

1. Il progetto rischia di essere soltanto l'”apripista” a un più ampio processo di introduzione degli studenti di Livorno e provincia nelle aziende portuali e dunque in un sistema lavorativo che si basa, molto spesso, su sfruttamento e assenza sistematica di tutele

2. Questo percorso di Alternanza sta già venendo utilizzato per permettere ai dirigenti (delle autorità portuali/delle aziende portuali) di dipingere il lavoro in porto come virtuoso e di eccellenza, occultando le condizioni di sfruttamento dei lavoratori, il sistema di appalti, l’assenza di tutele (che mettere?) che quotidianamente vivono i lavoratori portuali.

Il porto di Livorno, negli ultimi anni, è salito agli onori della cronaca per i numerosi incidenti, anche mortali avvenuti sulle banchine e nei piazzali.

Stiamo parlando di lavorazioni già altamente pericolose per propria natura divenute ancora più a rischio per via dell’aumento vertiginoso dei carichi di lavoro e dello sfruttamento.

La concorrenza a ribasso sulle tariffe, i pochi investimenti sulla formazione e sulla sicurezza, lo strapotere di armatori e terminalisti che hanno imposto i loro tempi in tutti i segmenti di lavoro tagliando contemporaneamente salari e sicurezza.

Il nostro porto non ha (speriamo ancora per poco) neanche una postazione medica h24 in caso di infortuni e non si è ancora dotato di un piano di emergenza in caso di incidenti rilevanti (a titolo di esempio stiamo parlando di aree in cui vi sono decine e decine di depositi di gas e petrolio).

Questo progetto è un attacco a studenti e portuali.

La formazione al lavoro si fa investendo in laboratori, personale ed edilizia, cacciando i privati dalle scuole e internalizzando i percorsi formativi, non normalizzando lo sfruttamento e la precarietà subita dai lavoratori attraverso l’Alternanza Scuola Lavoro, progetto criminale che ha già ucciso 3 giovani studenti nell’ultimo anno.

Dopo lo sciopero studentesco e operaio dello scorso 22 aprile, continueremo a lottare uniti per l’abolizione dell’Alternanza e per la conquista dei diritti contro un sistema di sfruttamento.