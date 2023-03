Home

14 Marzo 2023

Altra convocazione dal Comitato Regionale Toscana Karate per gli atleti di Asd Esercito Folgore

Livorno 14 marzo 2023

Altra importante occasione per i folgorini del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che sono stati abili e capaci nel costruirsi un’altra opportunità agonistica di rilievo, determinata dalle convocazioni pervenute dal Comitato Regionale Toscana Karate – CRTK, per la partecipazione al Campionato Italiano per Rappresentative Regionali della FIJLKAM, che si svolgeranno presso il centro Olimpico PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma, nel prossimo week end.

La chiamata è arrivata per Andrea BOZZI, Emma Ludovica FRIZZI, Giovanni ROMANO, Jacopo CITI, Samuele CORVAGLIA e Elena DI LELIO, che ufficialmente saranno i titolari rappresentanti della squadra Regionale e prenderanno parte all’ambito appuntamento tanto aspettato da tutte le regioni d’Italia.

Gli “atleti combattenti” vestiranno i colori della regione “Pegaso” (simbolo della Regione Toscana è il cavallo alato Pegaso, di color argento, inserito in uno scudo sannitico con campo rosso e accompagnato dalla scritta Regione Toscana), si confronteranno nelle specialità olimpiche del Kumite “combattimento a contatto controllato” e Kata “forme”.

Inoltre, si aggiunge altra soddisfazione per lo schieramento della ASD 187°, per la convocazione degli insegnanti Antonio CITI per il Kumite e Vincenzo CORVAGLIA per il Kata, convocati con il ruolo di collaboratori tecnici della Regione, inseriti nello staff tecnico, che accompagneranno e assisteranno a bordo tatami gli atleti della Rappresentativa.

I risultati agonisti ottenuti in campo internazionale e nazionale, hanno permesso a tutti i convocati di maturare un’altra opportuna esperienza agonistica di alto livello nella disciplina olimpica del Karate FIJLKAM.

