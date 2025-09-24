Home

Altra destinazione per la Severn, Salvetti: un messaggio che parte da Livorno e arriva agli altri porti

24 Settembre 2025

Livorno 24 settembre 2025

Livorno ha gridato no alla guerra e al genocidio a Gaza e il sindaco di Livorno Luca Salvetti commenta così il fatto che la nave Slnc Severn non entrerà nel porto di Livorno

“La nave Slnc Severn non entrerà nel porto di Livorno ed è in attesa di una nuova destinazione.

Livorno ha manifestato, ha gridato il suo NO alla guerra e al genocidio a Gaza, lo ha fatto con tante manifestazioni nel cuore della città e in porto, dove abbiamo visto migliaia di persone, sindacati, forze politiche, lavoratori e studenti.

Da lì un lavoro coordinato per arrivare ad un risultato che io ritengo assolutamente significativo, il fatto che la nave non abbia attraccato in porto è un messaggio che parte dalla nostra città e arriva negli altri porti e nel paese.

L’auspicio è che il nostro governo prenda posizione chiara, che l’assalto a Gaza cessi e che il percorso di pace torni ad avere basi solide. Livorno con la sua gente e con la rete istituzionale e rappresentativa in queste ore ha fatto un gran lavoro”.

In foto il sindaco di Livorno Luca Salvetti alla fiaccolata per Gaza