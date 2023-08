Home

Sport

Basket

Altra novità in casa Don Bosco, arriva in rossoblu il promettente Tommaso Regoli

Basket

17 Agosto 2023

Altra novità in casa Don Bosco, arriva in rossoblu il promettente Tommaso Regoli

Livorno 17 agosto 2023 – Altra novità in casa Don Bosco, arriva in rossoblu il promettente Tommaso Regoli

Continua senza soste la campagna di rafforzamento della Pallacanestro Don Bosco, sempre nel segno dei giovani di qualità; arriva in casa rossoblu, infatti, uno dei prospetti più interessanti della nostra regione, il classe 2006 Tommaso Regoli.

Ala piccola, uscito dal vivaio dello Sport Pisa, nella città della Torre Pendente ha svolto tutto il percorso giovanile; fino alla stagione 2019-20, bloccata in corso d’opera dall’emergenza sanitaria.

Nel 2021-22, Tommaso passa alla Juve Pontedera, dove; entra nel roster della prima squadra, militante nel campionato di Serie C Silver, in quello Under 17 Eccellenza ed in quello Under 19 Silver, conquistando il titolo toscano di categoria.

Anche nella passa stagione veste la casacca della Juve Pontedera, disputando i campionati di Serie C Silver ed Under 17 Eccellenza; con quest’ultima rappresentativa si laurea, da capitano, campione regionale toscano, per poi disputare la fase interregionale, chiudendo la stagione in Eccellenza con la ragguardevole media di 13,5 punti a partita.

Adesso arriva a Livorno con grande entusiasmo e la voglia di continuare il suo percorso di crescita, come raccontano le sue prime parole da atleta rossoblu:

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione in una società come il Don Bosco, in un ambiente sicuramente formativo.

Dopo i tre anni trascorsi a Pontedera ho sentito la necessità di vivere una nuova esperienza altrove e Livorno è stata sicuramente la miglior scelta; la reputo una ottima opportunità per terminare al meglio il mio percorso di settore giovanile e avvicinamento al mondo senior”.

Molto soddisfatto dell’arrivo di Tommaso in terra labronica è anche coach Francesco Barilla che lo avrà alle sue dipendenze sia nella prima squadra, partecipante al campionato di Serie C, che nell’Under 19 Eccellenza:

“Tommaso è un ragazzo con tanti margini di miglioramento.

Arriva già da una buona esperienza in under 17 Eccellenza e, nella prossima stagione, avrà modo di confrontarsi con ragazzi più grandi ed in due campionati di ottimo livello.

Avendolo visto da avversario, posso dire di aver avuto un’ottima impressione di lui; possiede una buona mano da fuori ed è capace di aiutare la squadra in tante maniere.

Sono certo che si ambienterà subito con i nuovi compagni e saprà incarnare lo spirito della Pallacanestro Don Bosco Livorno”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin