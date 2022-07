Home

4 Luglio 2022

Altra stagione in Pielle per Filippo Paoli

Livorno, 4 luglio 2022

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO comunica di aver esteso l’accordo di collaborazione per la stagione 2022/2023 con Filippo Paoli.

Playmaker di 180 cm per 78 kg, classe 2001, Filippo è cresciuto vertiginosamente durante il campionato 2021/2022, tanto da guadagnarsi (e meritarsi) qualche importante scampolo di partita. Ricordiamo tutti i 16 sigilli messi a segno nell’importante sfida interna contro la Robur et Fides Varese (4/5 dall’arco) vinta, anche grazie a Pippo Paoli, di 40 punti. Per lui 20 partite giocate, con 9 minuti di utilizzo (e 2.9 punti di media) e un atteggiamento sempre positivo che è subito piaciuto anche a coach Cardani.

“Speravo con tutto me stesso di poter continuare il mio percorso di crescita alla Pielle; avrò l’opportunità di giocare in un campionato professionistico per la stagione consecutiva in una grande piazza e per giunta nella mia città. Sono davvero felice che la società e il nuovo staff abbiano deciso di confermarmi, di conseguenza non vedo l’ora di mettermi a disposizione e lavorare ogni giorno per ripagare la fiducia”.

