9 Luglio 2025

Livorno 9 luglio 2025 Altra tubazione idrica rotta in Montebello, Asa al lavoro

Intorno alle ore 14.15, di oggi 9 luglio 2025, la Centrale Segnalazione Emergenze ASA ha ricevuto una chiamata per l’improvvisa rottura di una tubazione idrica in Via Montebello a Livorno.

La squadra di Pronto Intervento è arrivata celermente sul posto ed ha effettuato la chiusura delle valvole di intercettazione della linea DN150 in fibrocemento, interrompendo la fuoriuscita di acqua.

Il tratto di via Montebello interessato dal disservizio, ossia dall’interruzione del servizio idrico, è compreso tra i civici 33/51e i civici 56/80.

I lavori di scavo per l’intercettazione della tubazione hanno avuto inizio intorno alle 15. L’intervento, nella sua totalità, salvo imprevisti, si protrarrà fino a tarda serata.

Potrebbero verificarsi nel frattempo fenomeni di torbidità nelle zone limitrofe che andranno a scomparire con il passare delle ore.