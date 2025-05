Home

Altre 38 utenze multate in città per non aver smaltito correttamente i rifiuti

10 Maggio 2025

Altre 38 utenze multate in città per non aver smaltito correttamente i rifiuti

Livorno 10 maggio 2025 Altre 38 utenze multate in città per non aver smaltito correttamente i rifiuti

Altre 38 utenze, tra domestiche e non domestiche, sono state individuate nei giorni scorsi dagli Ispettori Ambientali di AAMPS/Retiambiente per non essersi disfatte correttamente dei rifiuti, averli abbandonati o non differenziati correttamente.

Realizzata anche un’ulteriore attività di sensibilizzazione in Via Edda Fagni e Via Primo Levi, in sinergia con i rappresentanti dei Consigli di Zona, rivolta sia ai frequentatori della zona sia agli esercenti per assicurarsi che venga prestata la necessaria attenzione nell’utilizzo dei contenitori stradali e dei cestini getta-carte.

Gli ultimi controlli sono stati effettuati nei quartieri San Jacopo, Fabbricotti, Venezia, Picchianti, Porta a Mare, Quercianella, Centro nelle seguenti strade:

Viale Italia, Via dei Funaioli, Via Coccoluto Ferrigni, Via Calzabigi, Via Carraia, Via Saglietto, Via Strozzi; Via Nicolodi, Piazza Luigi Orlando, Piazza Mazzini, Via Edda Fagni, Via Primo Levi, Via De Amicis, Via Colombo, Via Puccini; Piazza XX Settembre, Via dei Mulini, Via delle Galere, Via degli Avvalorati, Via Cambini.

Le operazioni sono state realizzate con il coordinamento dell’Assessorato alla gestione dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di Livorno, in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, anche per l’eventuale avvio delle indagini della Polizia Municipale che prefigurano potenziali reati di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: centraleoperativapm@comune.livorno.it; ispettori@aamps.livorno.it, info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagine facebook e instagram “Aamps Livorno”.