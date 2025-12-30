Home

30 Dicembre 2025

Altri quattro nuovi arrivi in amaranto per l’Atletica Libertas

Livorno 30 dicembre 2025 Altri quattro nuovi arrivi in amaranto per l’Atletica Libertas

Altri arrivi in casa Atletica Libertas Unicusano che arruola il forte velocista Stephen Akenuwa in arrivo dalla Atletica Chiari che vanta un bronzo ai tricolori 2024 con un personale di 10”48 sui 100 e un 6”86 sui 60 indoor ed andrà a rinforzare un settore velocità dove spiccano Diego Pettorossi, Romeo Monaci, Davide Felicetti e Danilo Parisi andando a formare una possibile staffetta 4 x 100 da sogno.

Insieme a Stephen ecco i giovanissimi Mattia Pellegrinetti, ostacolista, con 13”84 sui 100 ostacoli e 42”10 sui 300 ostacoli, insieme a lui sempre dalla Costa Etrusca ecco Giovanni Monelli, campione italiano cadetti nel 2025 nel salto in lungo dove vanta un ottimo 6,79 per lui classe 2010 e capace di correre i 100 ostacoli in 13”45, un giovane bel prospetto. Giunge invece dall’ Atletica Lugo Letizia Mengozzi, terza quest’anno ai campionati italiani under 18 sui 2000 siepi con un personale di 7’15”49 e capace nella distanza più lunga dei 3000 siepi di un ottimo 11’12”61.

Un mix di giovani promesse dell’atletica italiana e atleti già pronti per la grande ribalta per una stagione che si annuncia molto interessante

