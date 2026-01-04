Home

Sport

Altro colpo per l’Atletica Libertas: in amaranto il campione italiano under 18 Camilli e Emanuele Colloca

Sport

4 Gennaio 2026

Altro colpo per l’Atletica Libertas: in amaranto il campione italiano under 18 Camilli e Emanuele Colloca

Livorno 4 gennaio 2025 Altro colpo per l’Atletica Libertas: in amaranto il campione italiano under 18 Camilli e Emanuele Colloca

Altri due arrivi in casa amaranto ed ecco giungere a rinforzare il settore lanci e ostacoli rispettivamente Davide Camilli martellista che quest’anno ha dominato la scena del lancio del martello vincendo sia il titolo italiano invernale che quello all’aperto con un personale di 67,54 con l’attrezzo da sei kilogrammi e 60.01 con quello da 7 Kg., lui già azzurrino a Maribord che andrà a formare una coppia eccellente con Lorenzo Ceccanti. Altro arrivo è quello di Emanuele Colloca un ostacolista che vanta un buon 53”78 e un buon 48”34 sui 400 piani andrà a rinforzare il settore dove sono presenti Andrea Vanchetti e Alessandro Carugati per una finale scudetto assoluta e under 23. Entrambi giungono dal settore giovanile delle Fiamme Gialle con i quali esiste un ottimo rapporto di collaborazione.