Altro presidio in via San Martino, parla Roberta Diciotti comitato No Cubone (Video)

9 Ottobre 2024

Livorno 9 ottobre 2024 – Altro presidio in via San Martino, parla Roberta Diciotti comitato No Cubone

Alcuni appartenenti al comitato No Cubone, sonno tornati questa mattina a manifestare e protestare contro la costruzione della palestra nell’area verde di via San Marino

Sul posto durante la mattina presente la municipale con 13 agenti e la digos che hanno garantito agli operai della ditta incarica di iniziare ad allestire il cantiere e recintare la zona

Queste le parole di Roberta Diciotti a nome del comitato No Cubone su quanto accaduto nella mattina.