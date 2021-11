Home

Altro sabato di protesta, trecento #NoGreenpass in corteo per le vie del centro

7 Novembre 2021

Livorno 7 novembre 2021

Altro sabato di protesta, trecento #NoGreenpass, in corteo per le vie del centro.

“Lo Stato manipola i cittadini attraverso i mezzi di mezzi di comunicazione di massa. – questa è ipocrisia, non è democrazia.- ricatto sociale e lavorativo spingono le persone a vaccinarsi contro la propria volontà.” Queste alcune delle frasi pronunciate durante gli interventi in piazza Grande dei no green pass prima di partire per il corteo fino a piazza Attias

Come ogni sabato i no green pass hanno sfilato pacificamente per rivendicare i loro diritti e a gran voce hanno gridato i loro slogan “Libertà, Libertà, No green pass e giù le mani dai bambini”

