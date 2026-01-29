Home

Altro supermercato al Nuovo Centro, Confesercenti: si indebolisce ancora di più il commercio cittadino

29 Gennaio 2026

Altro supermercato al Nuovo Centro, Confesercenti: si indebolisce ancora di più il commercio cittadino

Livorno 29 gennaio 2026

Confesercenti: “Preoccupati per il nuovo insediamento commerciale al Nuovo Centro. Così si indebolisce ancora di più il commercio cittadino e si sposta l’asse degli acquisti fuori dal cuore di Livorno” ”

La Confesercenti Livorno esprime forte preoccupazione per l’ipotesi di un nuovo insediamento commerciale nell’area del Nuovo Centro, dove – secondo quanto emerso – potrebbe aprire un ulteriore punto vendita della media distribuzione alimentare.



Pur nel pieno rispetto delle procedure amministrative e delle scelte imprenditoriali dei soggetti coinvolti, riteniamo doveroso evidenziare l’impatto che un nuovo supermercato da 1.500 metri quadrati rischia di avere sul già fragile equilibrio del commercio cittadino.



Negli ultimi anni Livorno ha assistito a una progressiva concentrazione di superfici commerciali nelle aree periferiche e para-periferiche, con un conseguente indebolimento del tessuto di prossimità e del commercio tradizionale, che rappresentano un presidio sociale, economico e identitario per i quartieri e per il centro città.



Un ulteriore insediamento alimentare in un comparto già fortemente caratterizzato dalla grande distribuzione rischia di accentuare questo squilibrio, spostando ancora di più l’asse degli acquisti fuori dal centro e sottraendo vitalità alle attività che ogni giorno tengono viva la città, generano lavoro e garantiscono servizi di qualità ai residenti.



Confesercenti ritiene necessario aprire una riflessione complessiva sulla pianificazione commerciale di Livorno, affinché ogni nuova autorizzazione sia valutata non solo in base alla conformità urbanistica, ma anche alla sostenibilità economica e sociale per l’intero sistema cittadino.



Serve una visione che metta al centro la rigenerazione urbana, il sostegno al commercio di vicinato e la tutela dell’equilibrio tra diverse forme distributive.

Come sempre, l’associazione è disponibile a un confronto costruttivo con l’Amministrazione comunale e con tutti i soggetti coinvolti, nella convinzione che le scelte strategiche sul futuro commerciale della città debbano essere condivise e orientate al bene comune.





Presidente Confesercenti Provinciale Fabio Tinti