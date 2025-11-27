Home

27 Novembre 2025

Livorno 27 novembre 2025 Alunni delle De Amicis visitano il comando dei Carabinieri

La prevenzione e l’educazione civica è il principio che ha ispirato l’iniziativa svoltasi nei giorni scorsi quando gli alunni frequentatori di due classi medie dell’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis” sono entrati nella caserma “G.D. Amico”, sede del Comando Provinciale Carabinieri.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della diffusione della “cultura della legalità” che l’Arma dei Carabinieri persegue da tempo sul territorio nazionale d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il Comandante della NORM della Compagnia Carabinieri di Livorno ha accolto i giovani nella sala conferenze della caserma affrontando con loro tematiche di legalità e gli attualissimi temi del bullismo e del cyberbullismo, nonché le potenziali insidie del web ed in generale dei rischi connessi all’uso della tecnologia, sempre più alla portata dei giovani e dei giovanissimi, supportato da materiale informativo specificatamente predisposto per quella fascia d’età.

Non sono mancati gli interventi e le domande che i giovani incuriositi hanno rivolto ai militari sull’attività dell’Arma al servizio dei cittadini che è stata illustrata anche attraverso una visita ai principali uffici dislocati all’interno del Comando, partendo dalla Stazione, principale interfaccia col cittadino, fino alla Centrale Operativa dove arrivano le richieste del cittadino tramite il 112NUE, centro nevralgico di gestione e supporto delle pattuglie in servizio h24 e 7/7 sul territorio.

Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dei dirigenti scolastici e dei docenti, la Benemerita si impegna nell’attività di sensibilizzazione delle nuove generazioni per illustrare loro i comportamenti a rischio, per una crescita connotata da maggiore senso civico e maggiore consapevolezza.