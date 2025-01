Al Museo del Mediterraneo si studiano la biologia marina e l’ecologia della pesca con il progetto STEM

Avviate le attività di laboratori e ricerca scientifica con gli alunni degli IC Carducci e Brin di Livorno

Livorno 23 gennaio 2025 Alunni delle primarie a lezione di biologia marina ed ecologia della pesca

Studiare la biologia marina e l’ecologia della pesca sostenibile, applicando le metodologie della ricerca scientifica, è l’obiettivo delle attività promosse dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con la cooperativa Itinera e gli Istituti Comprensivi Carducci e Brin di Livorno.

Grazie ai fondi Pnrr ricevuti dalle scuole ai fini della promozione delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), il Museo ha elaborato una serie di attività, iniziate a gennaio, che hanno coinvolto un primo gruppo di alunni appartenenti alle classi quarte della Scuola Primaria dell’IC Carducci.

I bambini e le bambine hanno partecipato ad un percorso di tre giorni, organizzato con il supporto della coop Itinera, dedicato alla biologia marina e all’ecologia della pesca sostenibile.

Dalla Sala del Mare del museo al laboratorio, passando per i banchi del mercato centrale, gli alunni hanno imparato come le risorse del mare arrivano sulla nostra tavola, il modo corretto di gestirle e hanno contribuito, con attività sperimentali, alla raccolta dei dati su un’importante specie ittica dei nostri mari: il gambero rosa Parapenaeus longirostris.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con la partecipazione di oltre 30 classi delle scuole elementari e medie degli Istituti Comprensivi Carducci e Brin, e toccherà importanti temi legati all’ecologia e al territorio: le risorse alimentari, il cambiamento climatico, la tutela degli ambienti della macchia mediterranea e delle nostre coste.

Filo conduttore di tutti i percorsi sarà l’approccio pratico e sperimentale, attraverso il quale bambini e ragazzi lavoreranno sul campo e in laboratorio a fianco di esperti della materia ed educatori museali. Un modo per appassionare i giovani partecipanti alle materie scientifiche e contribuire alla loro crescita come studenti e come cittadini responsabili.