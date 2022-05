Home

25 Maggio 2022

Amadio con nastro e forbici inaugura le problematiche del nuovo viale Italia (Video)

Livorno 25 maggio 2022

Marcella Amadio (Fratelli d’Italia) interviene sui nuovi lavori del controviale Italia e sui parcheggi per i residenti

“Al sindaco Salvetti non mancano nastri e forbici per le inaugurazioni. Peccato però che a mancare siano le idee chiare e la progettualità

Ecco il kit del Sindaco Salvetti: un bel rotolone di nastro ed un bel paio di forbici. Strumenti, a quanto pare, fondamentali per la sua attività di “ inauguratore “. Peccato, però, che manchino idee chiare e progettualità.

Si inaugura un troncone di pista ciclabile, si eliminano i posti auto ed i residenti non sanno più dove parcheggiare la propria auto.

La soluzione, per il Sindaco e l’ Assessore, quale potrebbe essere ? Usare la bicicletta , ma per un breve tratto, lo scooter e l’auto secondo le fasce orarie stabilite .Un’Amministrazione veramente folcloristica!”

