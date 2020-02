Home

Politica

23 febbraio 2020

Amadio: “Da Bottai becera propaganda elettorale col mio nome”

“Per Bottai, io, Marcella Amadio meriterei di essere infoibata o appesa a testa in giù”

Livorno 23 febbraio 2020 – Marcella Amadio (Fratelli d’Italia): “Apprendo, con divertito stupore, che il “signor“ Bottai , dopo essersi dimostrato assolutamente non all‘altezza del dibattito televisivo di Telecentro 2 sulla questione sicurezza ed essere andato fuori tema, attaccando Gianni Alemanno e Giorgia Meloni e vaneggiando su trattati internazionali che neanche conosce, continua, a distanza di giorni, a fare becera propaganda elettorale con il mio nome.

Bottai è l‘ultima persona ad avere titolo per parlare di sicurezza, essendo stato, tra i tanti, uno dei promotori di quel vergognoso striscione, esibito, tanti anni fa, allo stadio in curva nord, in cui si ritraeva la sottoscritta appesa a testa in giù.

In trasmissione, poi, ha dimostrato di essere totalmente all‘oscuro dei fatti di cronaca riguardanti i numerosi furti che stanno interessando la nostra città.

Il così detto “ signore” , visto che è in campagna elettorale, dovrebbe, invece, parlare di temi che interessano il territorio e le persone, ma , probabilmente, non saprebbe neanche cosa dire. Ultimo, ma non ultimo, lo stesso “ signore “ , sul suo profilo Facebook, scrive, senza un minimo di vergogna, che la sottoscritta meriterebbe di essere infoibata o appesa a testa in giù. Mi domando che credibilità possa avere un soggetto del genere e se possa avere la dignità, il diritto e le competenze per essere candidato”.