Home

Cronaca

Amadio (FdI): “Comune, Aamps e Regione hanno idee molto scarse e confuse sulla gestione dei rifiuti”

Cronaca

27 Gennaio 2023

Amadio (FdI): “Comune, Aamps e Regione hanno idee molto scarse e confuse sulla gestione dei rifiuti”

Livorno 27 gennaio 2023

Le dichiarazioni di Marcella Amadio dirigente nazionale di Fratelli d’Italia

“L’impressione – per non dire la certezza – è che Comune, Aamps e Regione non abbiano le idee chiare. Sono idee molto confuse e molto scarse.

Manca una vera programmazione e qui non si sta parlando di quisquiglie ma di un qualche cosa di importante, di grosso. L’amministratore di Aamps Raphael Rossi ci ha detto che “questo impianto è adeguato ma lo sarà fino a ottobre di questo anno”.

Siccome questa scadenza è conosciuta, in tutti questi anni hanno dormito.

Non voglio mettere la croce sopra nessuno, io ricordo che il problema di Aamps è un problema vecchio e con i vecchi sindaci non facevano altro che rifinanziare Aamps. Quindi causando non soltanto un aumento importante della Tari, ma anche l’impossibilità di diminuire l’aliquota dell’Imu (ovviamente sto parlando delle seconde e terze case).

Questa mancanza di programmazione ci preoccupa perchè non hanno una bussola. Allora nel momento in cui e – qui mi riferisco al sindaco Salvetti – si dice che l’economia di questo impianto si salverà soltanto se invece di chiudere a ottobre si chiuderà a dicembre, io dico che questo impianto è un gigante con i piedi d’argilla e questo ci preoccupa.

Io ho fatto al dottor Raphael Rossi questa domanda: La tari sarà aumentata? E non mi ha risposto in maniera chiara e puntuale, non mi ha dato una rassicurazione, cosa che invece dovrebbe dare ma non a me, a tutti i cittadini livornesi. Questo non va bene.

Per quanto riguarda la raccolta puntuale Marcella Amadio dichiara: “ha un qualche cosa che porterà al cittadino un risparmio veramente ridicolo, si parla dai 10 ai 40 euro l’anno. Questa cosa deve essere chiarita e mi domando per quale motivo il risparmio non viene esteso a tutti i tipi di rifiuto dal momento che a Livorno la Tari è altissima a fronte di una raccolta differenziata che funziona poco e di una mancanza totale di decoro perchè non si può raccogliere il rifiuto con bidoncini e sacchetti ma deve essere fatta una cosa più razionale tipo i cassonetti a scomparsa”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin