5 febbraio 2020

Livorno 5 febbraio 2020 – Amadio (Fratelli d’Italia): “Siamo tutti chiamati a dare una mano in questa fase a dare una mano al partito, a Fratelli d’Italia, per l’importantissimo appuntamento delle elezioni regionali di maggio. Più che pensare alle ambizioni del singolo, bisogna pensare alla vittoria del centro destra in Toscana, oggi contendibile. La sinistra dobbiamo mandarla a casa”