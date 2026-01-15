Home

15 Gennaio 2026

Livorno 15 gennaio 2026 Amadio: “Giani ha voluto il rigassificatore, basta propaganda dalla sinistra”

“Astenendoci sulla mozione di AVS in merito al rigassificatore di Piombino abbiamo dimostrato la nostra buona volontà nel voler affrontare la questione, il problema è che il ragionamento della maggioranza non prende in considerazione il fatto che i primi ad aver voluto che la nave fosse messa nel Golfo di Piombino sia stato proprio il centrosinistra con Mario Draghi quale Presidente del Consiglio e Eugenio Giani quale governatore.

Riteniamo grave che il governatore non fosse presente in Aula quando abbiamo discusso e votato le mozioni sul rigassificatore, ci sarebbe piaciuto ascoltare cosa abbia da dire sulle opere di compensazioni promesse ai piombinesi.

Nella nostra mozione, respinta dalla maggioranza, chiediamo al governo nazionale ma anche alla regione toscana notizie sul futuro luogo in cui verrà trasferita questa nave, ci chiediamo come sia possibile che il presidente Giani non si sia ancora preoccupato di sapere quale sarà il destino del rigassificatore” lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcella Amadio.