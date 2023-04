Home

Elba

17 Aprile 2023

Amadio: “L’aeroporto di La Pila è un’infrastruttura fondamentale per tutta l’economia elbana”

Isola d’Elba (Livorno), 17 aprile 2023 – Amadio: “L’aeroporto di La Pila è un’infrastruttura fondamentale per tutta l’economia elbana”

Invitata da cittadini, associazioni ed imprenditori elbani per parlare dell’aeroporto elbano, ho scelto un luogo- simbolo: la pista di La Pila per ribadire l’importanza strategica di questa infrastruttura che rischia, invece, di sparire. – Dichiara Marcella Amadio (Fratelli d’Italia che prosegue-

Il 23 aprile, si terrà, nel Comune di Campo, il referendum sull’ allungamento della pista.

Invito tutti i cittadini ad andare a votare , esprimendosi per il SÌ.

È fondamentale mantenere l’aeroporto, ma è anche necessario l’allineamento della pista.

Tale infrastruttura è un importante volano per l’economia elbana. Favorisce, incentiva ed incrementa il turismo, in special modo quello internazionale. Garantisce inoltre a continuità territoriale e la possibilità di spostarsi velocemente per motivi di studio o di salute.

È altresì essenziale che lo scalo elbano rimanga nel sistema aeroportuale toscano .

Spiace, però, rilevare che, nonostante l’importanza del referendum consultivo, sia stata costituita soltanto una sezione elettorale.

Invito tutti i residenti di Campo nell’ Elba a votare SÌ, recandosi , il 23 aprile, al seggio, presso la sede Comunale posta in piazza Dante Alighieri, al primo piano- Sala Consiliare.

