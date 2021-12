Home

Politica

Amadio: “Non basta la fortuna, Eni investa di più su sicurezza e manutenzione”

Politica

3 Dicembre 2021

Amadio: “Non basta la fortuna, Eni investa di più su sicurezza e manutenzione”

Livorno 3 dicembre 2021

Amadio: “Non basta la fortuna, Eni investa di più su sicurezza e manutenzione degli impianti ”

A proposito dell’incendio divampato da un forno acceso all ‘ENI di Stagno, le cronache locali ci informano che, per FORTUNA, vi era un unico forno acceso nell’area dedicata alla produzione dei lubrificanti e, per questo, c’erano pochi operai.

Sempre la FORTUNA ha voluto che, nel forno esploso, non vi fosse nessuno e gli operai più vicini si trovassero a diverse decine di metri.

E se così non fosse stato ?

Non possiamo affidarci alla FORTUNA , alla casualità. Questo è l’ennesimo ed intollerabile incidente.

È necessario, è obbligatorio, quindi, che ENI investa di più per la sicurezza e la manutenzione degli impianti”. Lo dichiara Marcella Amadio Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin