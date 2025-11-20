Politica

20 Novembre 2025

Livorno 20 novembre 2025 Amadio – Perini (FdI): “Salvetti inadeguato: se la Moschea non si farà è solo perchè la comunità islamica non può permetterselo”

«È davvero incredibile che, anche di fronte al rischio concreto che la Tempio degli Olandesi possa essere trasformata in una moschea, il sindaco Salvetti abbia scelto di non intervenire. A fronte della possibilità – unica e irripetibile – di acquisire il bene al patrimonio comunale al prezzo simbolico di un euro, il primo cittadino si è tirato indietro, dimostrando ancora una volta la sua totale inadeguatezza nel tutelare l’identità e la storia della nostra città.»

Perini e Amadio sottolineano come la vicenda sia resa ancora più assurda dal fatto che esempi di chiese di proprietà pubblica non mancano né in Toscana né a Livorno: dal Duomo di Pisa fino all’ex chiesa di piazza del Luogo Pio, oggi bene storico comunale.

«Solo con Salvetti – affermano – poteva accadere che un edificio così rappresentativo della memoria collettiva della città rischiasse di essere snaturato o trasformato in qualcosa di radicalmente diverso.»

Il Tempio degli Olandesi non è un semplice immobile, ma un simbolo profondamente intrecciato con la storia di Livorno medicea, la “Città delle Nazioni” voluta da Ferdinando I dei Medici, pensata per accogliere mercanti provenienti da ogni angolo del mondo: “Levantini, Ponentini, Spagnuoli, Portughesi, Grechi, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani”, citazione letterale delle Leggi Livornine.

«Rinunciare a difendere un edificio che incarna così chiaramente le origini internazionali della nostra città – dichiarano – significa rinunciare a un pezzo essenziale della nostra identità.»

Fratelli d’Italia aveva proposto di destinare l’immobile a un Museo delle Nazioni, capace di valorizzare la storia multiculturale di Livorno.

«Non è accettabile – proseguono – che la terza città della Toscana non riesca a programmare nemmeno 700 mila euro nei prossimi bilanci triennali per salvare un bene di tale importanza. Qualsiasi amministrazione responsabile avrebbe previsto subito questo investimento.»

Nel frattempo, la comunità islamica ha manifestato interesse all’acquisto, precisando però di non poter sostenere i costi dell’intera operazione.

«Ed è proprio questa impossibilità economica – l’unica – a impedire oggi che la Chiesa degli Olandesi diventi una moschea. Non certo un intervento o una decisione del sindaco.»

La questione, tuttavia, rimane aperta.

«Siamo davvero certi – concludono Perini e Amadio – che la comunità islamica non possa comunque procedere all’acquisto, avviare la messa in sicurezza attraverso la rimozione del tetto e installare strutture temporanee utilizzabili come luogo di culto? L’amministrazione deve dare risposte chiare e assumersi finalmente le proprie responsabilità. Livorno non può permettersi di perdere un altro pezzo della sua storia.»