31 Luglio 2024

Livorno 31 luglio 2024 – Amanda Okodugha è il nuovo acquisto del Jolly Acli

Amanda Okodugha è una nuova giocatrice del Jolly Acli Basket. Svedese, classe 1995, 188 cm di altezza, è un’ala forte con esperienze sui campi di tutto il mondo.

Gioca per quattro anni negli Stati Uniti laureandosi nel contempo in scienze politiche. Poi due stagioni nella prima lega svedese; la seconda disputando la fase dei play off con le Visby Ladies. Quindi un contratto per una stagione col Grindavik in Islanda. In tempi più recenti indossa la casacca del Neptunas Amberton in Lituania: una stagione vincente col la vittoria della Coppa, e i terzi posti nella lega Lituana e in quella Baltica.

Le sue prime parole in rosablu

«Sono contentissima di giocare in Italia. Finora tutti sono stati accoglienti e Livorno sembra essere adorabile. Non vedo l’ora di incontrare le compagne, mi aspetto che la prossima stagione sia impegnativa ma divertente. Da quanto ho capito, il Jolly è appena tornata in serie A2 e sono felice di far parte di questa avventura. Sono certa che la squadra darà il massimo in campionato e sono pronta per mettermi al lavoro».