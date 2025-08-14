Home

Provincia

Amara sorpresa per i furbi del posto in prima fila sulla battigia, sequestrati ombrelloni, sdraio e lettini

Provincia

14 Agosto 2025

Amara sorpresa per i furbi del posto in prima fila sulla battigia, sequestrati ombrelloni, sdraio e lettini

San Vincenzo (Livorno) 14 agosto 2025 Amara sorpresa per i furbi del posto in prima fila sulla battigia, sequestrati ombrelloni, sdraio e lettini

Occupazione abusiva della spiaggia, operazione congiunta di Polizia Municipale e Guardia Costiera: sequestrati ombrelloni, sdraio e lettini

All’alba di mercoledì scorso, 13 agosto, il personale della Polizia Municipale e i militari della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di San Vincenzo sono intervenuti congiuntamente in diverse aree dell’arenile libero a sud del porto turistico. Il tutto nell’ottica di accertare e contrastare eventuali fenomeni di occupazione abusiva e di verificare il corretto utilizzo delle spiagge destinate alla libera fruizione, in relazione a quanto disposto dall’ordinanza balneare numero 109 dello scorso 27 maggio.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati ombrelloni, sdraio, lettini e attrezzature da spiaggia varie, lasciate indebitamente sul litorale in pieno contrasto con le previsioni dell’ordinanza che, lo ricordiamo, dispone all’articolo 5 tra le altre cose il divieto durante tutto l’anno sulle spiagge di San Vincenzo di accendere fuochi, di lasciare dalle 20 alle 7 sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende, natanti e altre attrezzature comunque denominate. Così come vieta di campeggiare o pernottare, anche senza ausilio di tende e sacchi a pelo. L’occupazione irregolare ha comportato il sequestro del materiale in questione.

I controlli sulla spiaggia proseguiranno anche nei prossimi giorni, sempre con l’obiettivo di tutelare il corretto uso del demanio marittimo.