Provincia 14 Agosto 2025

Amara sorpresa per i furbi del posto in prima fila sulla battigia, sequestrati ombrelloni, sdraio e lettini

Amara sorpresa per i furbi del posto in prima fila sulla battigia, sequestrati ombrelloni, sdraio e lettiniSan Vincenzo (Livorno) 14 agosto 2025 Amara sorpresa per i furbi del posto in prima fila sulla battigia, sequestrati ombrelloni, sdraio e lettini

Occupazione abusiva della spiaggia, operazione congiunta di Polizia Municipale e Guardia Costiera: sequestrati ombrelloni, sdraio e lettini

All’alba di mercoledì scorso, 13 agosto, il personale della Polizia Municipale e i militari della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di San Vincenzo sono intervenuti congiuntamente in diverse aree dell’arenile libero a sud del porto turistico. Il tutto nell’ottica di accertare e contrastare eventuali fenomeni di occupazione abusiva e di verificare il corretto utilizzo delle spiagge destinate alla libera fruizione, in relazione a quanto disposto dall’ordinanza balneare numero 109 dello scorso 27 maggio.

 

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati ombrelloni, sdraio, lettini e attrezzature da spiaggia varie, lasciate indebitamente sul litorale in pieno contrasto con le previsioni dell’ordinanza che, lo ricordiamo, dispone all’articolo 5 tra le altre cose il divieto durante tutto l’anno sulle spiagge di San Vincenzo di accendere fuochi, di lasciare dalle 20 alle 7 sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende, natanti e altre attrezzature comunque denominate. Così come vieta di campeggiare o pernottare, anche senza ausilio di tende e sacchi a pelo. L’occupazione irregolare ha comportato il sequestro del materiale in questione.

 

I controlli sulla spiaggia proseguiranno anche nei prossimi giorni, sempre con l’obiettivo di tutelare il corretto uso del demanio marittimo.

Ekom mazzini olandesi promo agosto
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps
corso per sommelier a livorno fisar