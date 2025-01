Home

Sport

Calcio

Amaranto in superiorità numerica non sfondano, Grosseto Livorno termina a reti inviolate

Calcio

26 Gennaio 2025

Amaranto in superiorità numerica non sfondano, Grosseto Livorno termina a reti inviolate

Livorno 26 gennaio 2025 Amaranto in superiorità numerica non sfondano, Grosseto Livorno termina a reti inviolate

Pareggio a reti inviolate: il Livorno blocca il Grosseto e mantiene il distacco in classifica

Il big match tra Grosseto e Livorno, giocato allo stadio “Zecchini”, si è concluso con un pareggio senza reti, ma ha offerto spunti importanti per entrambe le squadre. I ragazzi di mister Paolo Indiani, sostenuti da oltre 1.200 tifosi amaranto al seguito, sono riusciti a mantenere i maremmani a distanza di 10 punti in classifica, nonostante qualche rimpianto per un’occasione mancata di fare bottino pieno.

La svolta al 25’: Grosseto in 10 uomini

La partita ha preso una piega favorevole al Livorno già al 25’, quando il difensore del Grosseto, Possenti, è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Rossetti lanciato a rete. Con la superiorità numerica, il Livorno ha preso il controllo del gioco, spingendo con insistenza, ma la difesa maremmano, guidata da un ottimo Raffaelli tra i pali, è riuscita a reggere l’urto.

Occasioni amaranto e un gol sfiorato

Nel primo tempo, gli uomini di Indiani sono andati vicinissimi al vantaggio in più occasioni. Al 9’ Russo, a tu per tu con il portiere, non è riuscito a superarlo. Al 41’, un’azione concitata ha visto Dionisi e Russo tentare il colpo vincente, ma un intervento sulla linea ha negato il gol agli amaranto.

Nella ripresa, il Livorno ha continuato a cercare la rete con cross pericolosi, come quello di Marinari al 62’, che Calvosa non è riuscito a sfruttare. Negli ultimi minuti, Bellini ha avuto un’ottima opportunità, ma la difesa del Grosseto ha chiuso ogni varco.

Esordio per Gucci e solidità amaranto

La partita ha segnato anche il debutto in amaranto di Niccolò Gucci, entrato al 70’ al posto di Russo. L’attaccante, fresco di arrivo, ha mostrato buone giocate e promette di essere una risorsa importante per la squadra.

Classifica e prospettive

Nonostante il pareggio, il Livorno mantiene il controllo del campionato, ma deve fare attenzione al Seravezza Pozzi, che ha ridotto il distacco a 8 punti grazie alla vittoria contro il San Donato Tavarnelle.

Il punto conquistato allo “Zecchini” conferma la solidità della squadra amaranto, che prosegue il suo percorso con determinazione. Ora, il Livorno guarda avanti con fiducia, consapevole di poter contare su una rosa competitiva e su un allenatore esperto come Paolo Indiani.

Amaranto in superiorità numerica non sfondano, Grosseto Livorno termina a reti inviolate

Amaranto in superiorità numerica non sfondano, Grosseto Livorno termina a reti inviolate

Grosseto – Livorno 0-0

Amaranto in superiorità numerica non sfondano, Grosseto Livorno termina a reti inviolate

GROSSETO (4-2-3-1):

Raffaelli; Guerrini, Bolcano, Possenti, Macchi; Sacchini, Caponi: Riccobono (70’ Sabattini), Sabelli, Senigagliesi (46’Chrysovergis); Addiego Mobilio (26’ Nunziati).

LIVORNO (3-4-2-1):

Cardelli; Fancelli (61’ Ndoye), Brenna, Risaliti; Parente (58’ Calvosa), Hamlili (54’ Bonassi), Bellini, Marinari; Russo (70’ Gucci), Dionisi (80’ Malva); Rossetti.

ARBITRO: Galiffi di Alghero.

NOTE: 25’ espulso Possenti per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Brenna (10’); Macchi (48’) Hamlili (51’), Bonassi (60’), Guerrini (72’),. Angoli: 0-7