16 Aprile 2023

Livorno 16 aprile 2023 – Amaranto, rigore sbagliato e aggancio della Trestina. Il Livorno non decolla ancora dal vantaggio al pareggio

Il Livorno non decolla ancora, dopo il vantaggio sbaglia un rigore e poi si fa fare rete. ancora un pareggio casalingo per una squadra che non brilla

In sintesi queste le fasi salienti della partita:

Nel primo tempo la Trestina si fa pericolosa al 12° che con un tiro di Di Nolfo colpisce il palo. Gli amaranto trovano il successo a pochi minuti dal termine del primo tempo. Al 41° su cross dalla destra di Geselin, giuliani colpisce la sfera di testa e dopo aver colpito la traversa e rimpallato entra in rete.

Nel secondo tempo arriva il rigore sbagliato per il Livorno. Longo dopo essersi guadagnato il rigore, tira dal dischetto una palla angolata, ma il portiere della Trestina para.

La Trestina dopo il rigore parato al 63°, sembra tornata in forze con la voglia di segnare e trova la conclusione nella porta amaranto al 69°. Un tiro ben servito di Belli e Ferri Marini realizza il pareggio

