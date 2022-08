Amato (FI): “Aberrante, Calenda vuole che tutti i ragazzi facciano il Liceo, professionale e tecnico rinviati a dopo”

Home

3 Agosto 2022

Livorno 3 agosto 2022

“Il Segretario di Azione, Carlo Calenda, per quanto riguarda il settore scuola, propone che: “Tutti i ragazzi di qualunque condizione sociale devono fare il Liceo. Gli studi professionali e tecnici devono essere rinviati a dopo”.

Semplicemente aberrante e pone in evidenza come lo stesso non ha né conoscenze né competenze in merito.

Forse non sa che gli studenti scelgono il prosieguo degli studi dopo un percorso orientativo lasciando a loro stessi e alle loro famiglie la libera scelta.

Tutti gli istituti scolastici mettono i ragazzi in grado di avere le competenze necessarie per affrontare il loro percorso di vita e non può essere una forza politica a decidere per loro.

Inoltre, tale proposta offende tutti i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti che frequentano istituti diversi.

Azzerare la formazione professionale apporterebbe un aumento della dispersione scolastica e annullerebbe l’istruzione e la Formazione Professionale delle Regioni.

Il successo formativo si raggiunge esclusivamente con una pluralità di percorsi che consentano di raggiungere pari dignità educativa e culturale.

Come Forza Italia continueremo a portare avanti le idee alle quali crediamo fermamente per i giovani e per il sistema.

Come afferma anche nostra Deputata Valentina Aprea ,Responsabile Nazionale del Dipartimento Istruzione, da sempre siamo impegnati a realizzare anche in Italia un vero Vet System (Vocational Education and Training) per garantire attraverso le qualifiche e i diplomi professionali di 1,2,3 livello figure professionali molto richieste dal mondo del lavoro che attualmente la Scuola non prepara. In tal modo si afferma un’alternanza formativa autentica tra mondo della scuola e delle imprese non solo nell’età evolutiva ma in tutte le fasi della vita”.

Elisa Amato

Coordinatore FI comune di Livormo

Coordinatore Dipartimento Università e Formazione Professionale FI Regione Toscana

