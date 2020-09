Home

Politica

Amato Nicosia (FI): “L’impegno sarà massimo per realizzare un vero cambiamento in Toscana”

Politica

18 Settembre 2020

Amato Nicosia (FI): “L’impegno sarà massimo per realizzare un vero cambiamento in Toscana”

Livorno 18 settembre 2020

Amato Nicosia (Forza Italia), candidata al consiglio della regione Toscana:

“Mancano pochi giorni alle elezioni regionali del 20 settembre ed è importante ribadire che:

come candidata al consiglio regionale per la provincia di Livorno con Forza Italia; l’impegno sarà massimo per realizzare un vero cambiamento in Toscana. E fare ascoltare finalmente la voce della nostra Livorno, della nostra Provincia che per anni è stata penalizzata.

Livorno e la sua Provincia meritano di essere protagoniste nella Toscana che verrà e che andremo a ridisegnare.

Metteremo al centro la persona; il cittadino con le sue necessità e interverremo in tutti gli ambiti che dovranno essere rivisti; cambiati; annullati come ad esempio la Sanità:

una riforma sbagliata all’origine, una riforma da riformare con più merito e territorio

Attenzione particolare al lavoro, alle infrastrutture; al porto che dovrà essere rivitalizzato e rilanciato in quanto cuore pulsante della nostra città e motore dell’economia. Non dimentichiamo i porti di Piombino ed Elba; è importante la tenuta dei traffici e in tal senso le politiche regionali dovranno avere un ruolo attivo nella finalizzazione delle risorse messe a disposizione dal Ministero.

E’ necessario accelerare i tempi per la realizzazione di quanto previsto, rispettando gli impegni assunti e stimolando la realizzazione delle infrastrutture che devono essere portate avanti a prescindere.

Aspetto importante la semplificazione, la sburocratizzazione e la riduzione degli oneri di urbanizzazione, di costruzione ,di suolo pubblico:lo chiedono le imprese, lo chiedono i cittadini in questo tempo di crisi che stiamo vivendo.

Occorre essere rapidi e immediati:le imprese cercano velocità e certezze di tempi e procedure.

Meno burocrazia, meno tasse e più collaborazione.

Lo snellimento della burocrazia è la sfida principale a tutti i livelli in quanto il territorio produttivo vive una situazione di difficoltà anche a causa delle troppe regole,spesso inutili.

Inoltre più sostegno alle famiglie,tutela del lavoro delle giovani madri e pari opportunità con grande impegno per abbattere i molti ostacoli che impediscono alle donne la piena realizzazione di sé e delle loro legittime aspirazioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin