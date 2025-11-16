Home

Amatori basket UISP: Livorno protagonista tra conferme e nuovi equilibri

16 Novembre 2025

Livorno 16 novembre 2025 Amatori basket UISP: Livorno protagonista tra conferme e nuovi equilibri

È partito il Campionato Amatori di Basket UISP della zona Pisa/Lucca/Livorno da qualche settimana con diverse compagini livornesi al via.

In Serie A/1 la città labronica è rappresentata dai Campioni in carica della Nuova Vigoni che sono partiti con rinnovate ambizioni con l’ aggiunta di ulteriori elementi che sono un lusso per la categoria quali Alessio Iardella, che ricompone quindi la coppia con il fratello Andrea, e Vaccai per dirne due e i cadetti dell’ Accademia Navale.

I castori hanno subito fatto capire con cinque vittorie in altrettante partite che sarà dura spodestarli, nell’ ultima settimana hanno sconfitto i Viareggio Dolphins nella riedizione della Finalissima dell’ anno scorso.

Vittoria a Pisa con lo Zavrano pure per l’ Accademia Navale di Marzini, che dopo un inizio altalenante si è ripresa e è in piena corsa per un buon piazzamento in vista dei Play In.

La prossima settimana turno di riposo per la Nuova Vigoni (il girone è dispari) mentre l’ Accademia Navale riceve mercoledì alle 21 le Banane Lucca.

In A/2 le livornesi sono tutte nel Girone Sud con ben sette squadre del capoluogo, Stagno e Piombino con l’ aggiunta di Montescudaio, unica società fuori provincia (anche se di poco).

Proprio a Montescudaio è caduta la Fortezza, mentre in un derby combattuto il Biodepur Seagulls espugna il campo delle Scimmie.

L’ esperienza dell’ Athletico MNT (ancora imbattuto ma con ben solo due gare disputate) ha la meglio sulla gioventù della Liburnia mentre i Roosters sconfiggono Stagno in casa.

Gli Steelworkers Piombino proseguono il loro cammino senza macchia (quattro vittorie su altrettanti incontri) sconfiggendo in casa i Libici.

Nel prossimo turno i Roosters saranno impegnati lunedì sul difficile campo di Montescudaio alle 21,30 mentre martedì in via Cecconi alle 21,45 spicca il derby fra Libici e Athletico MNT.

Mercoledì alla Gemini alle 21,45 i Biodepur Seagulls ricevono gli Stagno Bullfrogs che sono ancora alla ricerca della prima vittoria come la Liburnia che in via Lambruschini alle 21,30 attende le Scimmie.

Chiuderà il Girone il match di venerdì alle 21,40 alla Gemini tra la Fortezza e la capolista Steelworkers Piombino.

