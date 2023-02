Home

3 Febbraio 2023

Livorno 3 febbraio 2023 – Ambiente, il Senatore Potenti (Lega): “Errore chiudere termovalorizzatore Livorno, Giani senza programmazione”

“Ringrazio il Governo per aver risposto alla mia interrogazione parlamentare in cui esprimevo la mia preoccupazione per l’imminente chiusura del termovalorizzatore di Livorno sito in località Picchianti.

Accolgo con soddisfazione la disponibilità del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a prendere in considerazione ogni istanza proveniente dal territorio toscano sul tema per coadiuvare l’organo competente, ovvero la Regione Toscana, nella ricerca di una soluzione.

Nell’interlocuzione avuta con il Governo, la Regione ha confermato l’intenzione di superare l’impianto esistente che fino ad ora aveva dimostrato la sua efficienza consentendo la diminuzione del ricorso allo smaltimento in discarica.

Purtroppo l’amministrazione regionale continua a dare prova della sua incapacità in fatto di programmazione sul tema rifiuti senza prendere atto che la raccolta differenziata è una condizione necessaria ma non sufficiente e che oggi possiamo contare una tecnologia in grado di garantire la piena sicurezza energetica ed ambientale.

Un plauso va al lavoro del gruppo consiliare Lega di Livorno rappresentato dal capogruppo Carlo Ghiozzi e a quello del partito sul territorio rappresentato dal segretario Michele Gasparri per aver sollevato l’attenzione su una questione che potrebbe avere un grave impatto ambientale, occupazionale ed economico per Livorno”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della Commissione Ambiente a Palazzo Madama.

