28 Giugno 2023

Livorno 28 giugno 2023 – Ambiente: Obiettivo 1Kg di cicche, Mr-Green e Nina, ripuliscono da piazza Cavour a Largo Duomo

Ieri mattina, 27 giugno 2023, due volontari ecologisti hanno dato un esempio di civismo e rispetto per l’ambiente. Si tratta di Mr Green e Nina Palermo, che si sono impegnati a ripulire piazza Cavour a Livorno dalle cicche di sigaretta abbandonate a terra.

I due si sono dati appuntamento alle ore 9.00 nella centrale piazza e hanno iniziato il loro lavoro, armati di un “Dashi portami con te”, uno strumento per aspirare le cicche da terra.

Nonostante il caldo, i due hanno percorso la piazza con tanta accuratezza, fermandosi solo a metà mattinata per fare colazione.

Il loro obiettivo era di raggiungere il peso di un chilo di mozziconi, per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’inquinamento causato da questo rifiuto.

Dopo aver mangiato il tipico 5&5 da Gagarin, i due sono ripartiti quasi immediatamente, continuando la loro opera di pulizia.

Alla fine della giornata, il risultato c’è stato: Mr Green e Nina hanno raccolto un chilo di cicche, dimostrando il loro amore per la città di Livorno.

Tra le tante soddisfazioni, c’è stata anche una sorpresa: un senegalese che li ha visti pulire il marciapiede e le fioriere vicino alla gardenia in via Grande, li ha premiati con delle susine per l’impegno.

Un gesto semplice ma significativo, che testimonia come l’ambiente sia una responsabilità di tutti e che richiede il contributo di ognuno. Mr Green e Nina Palermo hanno dato una lezione di civiltà e hanno invitato tutti a seguire il loro esempio.

