30 Giugno 2025

30 Giugno 2025

Ambiente, Potenti (Lega): Capire subito danni incendio discarica Scapigliato

Rosignano Marittimo (Livorno) 30 giugno 2025 Ambiente, Potenti (Lega): Capire subito danni incendio discarica Scapigliato

“Una nube che per ore si è levata sul territorio costiero livornese e sugli abitati prossimi al sito; questa la conseguenza più preoccupante dell’incendio che ieri si è sprigionato nella discarica di Scapigliato nel comune di Rosignano Marittimo.

Un grazie ai Vigili del Fuoco e a tutto il personale di soccorso che ha contenuto ed impedito più gravi conseguenze.



Scapigliato è la più grande discarica del centro Italia, una eredità lasciataci dalle gestioni Pds, Ds, Pd.

L’impianto ha mantenuto negli anni una arretratezza impiantistica causata dalla bassa propensione della politica di sinistra a stimolare una evoluzione tecnologica del sito.

Il comune di Rosignano Marittimo, grazie ai conferimenti, si è negli anni garantito alti profitti ma ha eseguito pochi investimenti.

Questo modus operandi ha purtroppo alimentato turismo del conferimento da ogni parte d’Italia, interessi di partito e vantaggi societari, anche non locali.

Esempio ne sia la illogica vendita, avvenuta da pochi anni, di una porzione della partecipazione societaria della Scapigliato Srl ad una società fiorentino-centrica.

Un danno per i cittadini di Rosignano, conseguito per effetto dei conferimenti effettuati dal nuovo socio, a costo ribassato rispetto al prezzo di mercato.



Sui fatti dell’incendio, invece, sono ancora in corso di accertamento cause ed effetti.

Presenterò una interrogazione parlamentare urgente al Ministro della Salute e dell’Ambiente per conoscere gli eventuali danni e pericoli della nube sprigionatasi dalla combustione.

Si parla di forte odore avvertito nella serata di sabato anche nelle frazioni di Vada e Rosignano Solvay. Nel contempo, alcune iniziative paesane collinari con molto pubblico sarebbero state sospese anche oltre i 5 km dal sito. Altre iniziative invece, come quelle nella vicina Rosignano Solvay, si sono protratte senza interruzioni.



La visione miope di un ambientalismo non realista lascerà debiti alle generazioni future.



Intanto oggi, i contrari alla moderna impiantistica, comprendente anche la possibilità di utilizzo di una efficiente e pulita termovalorizzazione, hanno accettato il rischio di vedere sprigionate in aria, in 12 ore di incendio, sostanze nocive che alcun impianto avrebbe mai rilasciato in simili proporzioni in un ciclo di vita operativa”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della Commissione Ambiente di Palazzo Madama e della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti-ambiente

