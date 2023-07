Home

Cronaca

Ambiente

Ambiente, Salvetti presenta la bandiera blu alla città

Ambiente

3 Luglio 2023

Ambiente, Salvetti presenta la bandiera blu alla città

Livorno 3 luglio 2023

Domenica 2 luglio, in occasione dell’edizione 2023 del Palio Marinaro, si è svolta la presentazione della Bandiera Blu, assegnata anche quest’anno agli arenili livornesi.

Questo l’intervento del sindaco Luca Salvetti:

“Sono felice che anche quest’anno la nostra città abbia ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu, che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione comunale e dei cittadini alla valorizzazione e alla tutela della nostra costa, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.



La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education) in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione di due agenzie dell’ONU, UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.



Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.



Livorno è inserita nel programma dal 2007, ottenendo il riconoscimento grazie anche ai programmi di educazione ambientale nelle scuole in partnership con Asa e aamps e grazie alla collaborazione attiva degli stabilimenti che hanno ricevuto la bandiera.



Dal 15 giugno, inizio della stagione balneare BB, la bandiera blu sventola sui bagni candidati ovvero Bagni Rex, Parco Marina del Boccale, Bagni Roma, Rogiolo, Paolieri e Calabianca”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin