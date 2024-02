Home

Ambito turistico Livorno-Capraia-Collesalvetti, presentato il portale

24 Febbraio 2024

Il portale dell’Ambito turistico Livorno: uno strumento innovativo per valorizzare le peculiarità delle tre destinazioni all’interno dello stesso ambiente digitale. 45 i prodotti turistici già presenti on line

Il lancio del nuovo Portale di promozione turistica dell’Ambito Livorno-Capraia-Collesalvetti rappresenta il coronamento di un percorso iniziato tre anni fa da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il rilancio turistico di questa parte della regione: uno strumento la cui realizzazione non era più dilazionabile nel quadro di una moderna valorizzazione territoriale. Di qui la scelta di arrivare a fornire l’Ambito di un’innovativa e funzionale interfaccia digitale per l’accesso all’informazione e ai prodotti forniti dagli operatori.

Il portale è stato presentato questa mattina al cinema La Gran Guardia di Livorno davanti a oltre 130 tra operatori e rappresentanti istituzionali. Erano presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore a economia e turismo della Regione Toscana Leonardo Marras, l’assessore a turismo e commercio del comune di Livorno Rocco Garufo, Adriano Tramonti della DMO Fondazione Lem e il destination manager Josep Ejarque curatore del piano di sviluppo turistico d’Ambito. Inoltre, l’assessora del comune di Collesalvetti Sara Paoli, il sindaco e vicesindaco di Capraia Lorenzo Renzi e Massimiliano Della Rosa e, in video, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica.

Ha sottolineato il sindaco Luca Salvetti: “Negli anni, da quando la Fondazione Lem è stata rivitalizzata, si è creata una bella squadra che ci ha consentito di guardare alla promozione del nostro territorio in maniera intelligente. Questo lavoro è stato seguito da vicino da me e dagli assessori al Turismo e Commercio Rocco Garufo e alla Cultura Simone Lenzi. Ora ci raffiniamo ancora, con un piano di promozione turistica importante e un nuovo sito, inserendo Livorno nel quadro della cosiddetta “altra Toscana”: quella ancora tutta da scoprire. Abbiamo trovato la chiave giusta perché Livorno è una città bella, con un territorio alle sue spalle dove domina il verde e con un arcipelago che comprende anche il piccolo gioiello dell’isola di Capraia. Questa triangolazione, Livorno, Collesalvetti, Capraia, è ideale per proporre al meglio il nostro territorio e i numeri ci stanno dicendo che la cosa funziona. Per questo dobbiamo insistere, usando naturalmente, gli strumenti adatti.

Gli ha fatto eco l’assessore regionale Leonardo Marras: “Il portale presentato stamani è la chiusura del cerchio. In questi anni abbiamo assistito ad una grande crescita di maturità dell’offerta turistica di Livorno e del suo Ambito, grazie a un protagonismo che hanno messo a sistema tutto ciò che c’è. Con il portale, l’esperienza delle tradizioni locali aiuterà ancora di più a far crescere un fenomeno che ha dimostrato di essere davvero consistente”.

“Voglio interpretare questa presenza cospicua” ha affermato l’assessore al turismo di Livorno Rocco Garufo “come un segno della qualità del lavoro che abbiamo fatto in questi anni come Comuni d’Ambito e soprattutto come Fondazione Lem. Oggi abbiamo una strategia di marketing che comincia a prendere corpo attraverso la definizione dei nostri attrattori e la costruzione di prodotti turistici che, ci tengo a ribadire, è un processo tuttora aperto. Stamani presentiamo un tassello fondamentale di questa strategia, che è quello della comunicazione e della promozione di questi prodotti”.

Ha affermato il sindaco di Capraia Lorenzo Renzi: “Il primo incontro che abbiamo avuto appena insediati un anno fa è stato con la Fondazione LEM. La sintonia con le sue strategie turistiche è stata immediata. Ora dobbiamo lavorare per sviluppare la nostra offerta per metterla in linea con quella più avanzata di Livorno e Collesalvetti”.

“Nel comune di Collesalvetti il turismo dovrà essere una componente permanente dell’azione dei sindaci che si succederanno. Quanto sviluppato in seno all’Ambito, infatti, ha evidenziato quelle che possono essere le potenzialità turistiche del nostro territorio”, ha affermato l’assessora di Collesalvetti Sara Paoli.

“L’obiettivo che ci stiamo prefiggendo qui a Livorno – ha sottolineato Ejarque – è quello di mettere in rete tutte le possibilità di esperienza che un turista può scegliere di vivere. Fondamentale è, dunque, la collaborazione in atto tra la Fondazione LEM e gli operatori. Infatti, in prodotto non è altro che l’insieme del territorio con i servizi che ne permettono la fruizione. Da sottolineare la risposta molto rapida che c’è stata da parte degli operatori, cosa che ci fa bene sperare per lo sviluppo futuro di nuovi prodotti, esperienze, tour e attività”.

Ha presentato il portale Stefano Pampaloni, titolare dell’agenzia di comunicazione Zaki che ha curato la realizzazione del progetto digitale per conto di Fondazione LEM. “Si tratta di un sito strutturato – ha evidenziato Pampaloni che perette l’incontro tra domanda e offerta, contiene la narrazione del territorio, i prodotti e gli eventi. Il pubblico a cui si parla è profilato sulla base degli orientamenti strategici definiti all’interno del piano di promozione turistica disegnato da Josep Ejarque”.

Dall’entrata in vigore della legge regionale che ha suddiviso la Toscana in 28 Ambiti turistici, quello di Livorno rappresenta il primo portale realizzato per presentare in forma integrata le tre destinazioni d’ambito (Livorno, Capraia e Collesalvetti) pur restando all’interno di un unico spazio digitale. Dalle tre url www.visit-livorno.it, www.visit-capraia.it, www.visit-collesalvetti.it si accede infatti a contenuti specifici per ciascuna destinazione (caratterizzata da stesso logo declinato in diverso colore) ma si rimane nel quadro del Portale d’ambito. Insomma, un prodotto digitale progettato e realizzato per gestire in forma associata l’informazione e l’accoglienza turistica secondo le logiche e le indicazioni stabilite dalla Regione Toscana e da Toscana Promozione Turistica.

Basato sull’integrazione di un CMS (Content Management System) per la gestione dei contenuti promozionali e su un DMS (Destination Management System) per la gestione delle prenotazioni di soggiorni e prodotti turistici, il portale ingloba inoltre l’attuale portale eventi, già online da mesi, sotto il brand unificato “Visit Livorno”.

La prima fase di produzione dei contenuti, che includono testi, fotografie e video, è stata realizzata seguendo le linee guida del piano di sviluppo e marketing turistico della destinazione di Ambito turistico Livorno, Capraia e Collesalvetti 2023-2026 che ha fornito precise indicazioni circa il posizionamento strategico, gli approcci da seguire e le tipologie di target da sollecitare.

Un piano articolato che pone particolare enfasi sulla valorizzazione delle caratteristiche distintive delle tre destinazioni, sulla differenziazione dell’offerta turistica e sull’importanza di posizionare Livorno, Collesalvetti e Capraia come destinazioni a sé stanti all’interno della proposta turistica toscana.

È stato scelto di adottare una strategia di fruizione dei contenuti incentrata sugli interessi dell’utente, alimentata a sua volta da un’architettura “a rete” in cui ogni riferimento testuale o di immagine è collegato ad altre suggestioni in modo da stimolare una conoscenza più estesa della destinazione nel più breve tempo possibile. Quindi molti “tag” che categorizzano la navigazione, un menù molto snello, percorsi studiati ad-hoc per incuriosire l’utente in base ai suoi desiderata, una forte sinergia tra contenuti informativi e prodotti turistici correlati. Il tutto all’interno di un concetto di usabilità del portale (user experince) moderno e coinvolgente.

Il portale è ovviamente uno strumento di comunicazione che necessita di un costante aggiornamento e che nasce per accogliere nuove informazioni e nuove funzionalità, di fatto già previste all’interno dei due software che lo sostengono.

Ad oggi sono già 45 i prodotti turistici che il visitatore potrà trovare all’interno del portale. Questi sono stati proposti da 19 operatori della filiera turistica locale che per primi hanno deciso di aderire alla “call to action” lanciata da Fondazione LEM. Resta aperta la possibilità di proporsi con nuovi prodotti turistici da inserire. Per chi interessato l’indirizzo di contatto è info@fondazionelem.it.

