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Ambra Sabatini, simbolo di forza e talento: la campionessa livornese scelta da Intesa Sanpaolo

Cronaca

21 Aprile 2026

Ambra Sabatini, simbolo di forza e talento: la campionessa livornese scelta da Intesa Sanpaolo

Livorno 21 aprile 2026 Ambra Sabatini, simbolo di forza e talento: la campionessa livornese scelta da Intesa Sanpaolo

C’è anche Ambra Sabatini tra i nuovi volti scelti da Intesa Sanpaolo e isybank per rappresentare i valori dello sport italiano. Un riconoscimento importante per la giovane atleta livornese, diventata negli ultimi anni un simbolo di determinazione, resilienza e talento.

Classe 2002, Ambra Sabatini ha costruito un percorso straordinario, dentro e fuori dalle piste. Dopo un’infanzia dedicata allo sport, tra pattinaggio, pallavolo e atletica, la sua vita cambia improvvisamente nel 2019 a causa di un grave incidente stradale che porta all’amputazione della gamba sinistra. È proprio da quel momento, però, che inizia una nuova sfida, affrontata con coraggio e una forza fuori dal comune.

Durante la riabilitazione torna gradualmente allo sport, prima con nuoto e ciclismo, poi con l’atletica leggera, che diventa il fulcro della sua rinascita. I risultati non tardano ad arrivare: ai Giochi Paralimpici di Tokyo conquista la medaglia d’oro nei 100 metri T63, fermando il cronometro a 14”11 e stabilendo il nuovo record del mondo. Una gara entrata nella storia anche per la straordinaria tripletta italiana.

Negli anni successivi, Sabatini conferma il proprio valore a livello internazionale. Ai Mondiali di Parigi 2023 migliora ulteriormente il record mondiale, scendendo a 13”98, e nel 2025 conquista un nuovo titolo iridato a Nuova Delhi. Un percorso costellato di successi, ma anche di momenti difficili, come la caduta ai Giochi Paralimpici di Parigi, affrontata con grande lucidità e spirito sportivo.

Oltre alla velocità nei 100 metri, Ambra ha ampliato le proprie competenze cimentandosi anche nel salto in lungo, dimostrando versatilità e voglia di mettersi continuamente alla prova.

La scelta di inserirla tra i testimonial rappresenta non solo un riconoscimento dei risultati sportivi, ma anche del suo ruolo di esempio positivo per le nuove generazioni. La sua storia racconta come lo sport possa diventare uno strumento di rinascita, inclusione e crescita personale.