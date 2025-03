Livorno 9 marzo 2025 Ambulante multato per 5mila euro, usava buste non conformi

Tra i compiti dei Carabinieri Forestali rientra anche il controllo delle attività commerciali e della regolare conduzione delle vendite dirette dei prodotti, di particolare importanza per la salvaguardia della natura e del territorio.

Nell’ambito della campagna controlli ecologici di loro competenza, in relazione al rispetto della normativa riguardante gli imballaggi, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Venturina Terme hanno sanzionato il titolare di un’impresa ambulante dedita al commercio di chincaglieria e bigiotteria all’interno del mercato settimanale per aver utilizzato, nella vendita al dettaglio dei propri prodotti, buste in plastica da imballo non conformi alla legge, nella fattispecie del c.d. codice dell’ambiente.

La normativa infatti prevede che le shoppers debbano necessariamente avere un determinato spessore e una certa percentuale di plastica riciclata al loro interno. Le buste, 53 rotoli da 400 pezzi ciascuno, sono state pertanto sottoposte a sequestro ed al titolare, di origine asiatica, è stata elevata una sanzione amministrativa ammontante all’importo di euro 5000