Ambulante raggira anziana e le sottrae 1.000 euro, denunciato

Cecina

7 Settembre 2023

Venturina (Livorno) 7 settembre 2023

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno un commerciante ambulante, gravemente indiziato di aver truffato un’anziana cliente.

L’uomo, di 45 anni, originario del nord Italia ma residente da tempo a Cecina, è il titolare di un banco di abbigliamento del mercato di Venturina.

Una cliente avrebbe acquistato della merce, del valore di 60 euro, ma il commerciante le ha riferito che, per un guasto tecnico del terminale, non avrebbe potuto pagare col pos.

L’anziana donna, con problemi di deambulazione, non in possesso del necessario denaro contante, decide di recarsi presso un ATM per prelevare.

Il commerciante, asseritamente per facilitarle le operazioni, non agevoli dato l’ingombro di un quadriciclo elettrico con cui la pensionata è costretta a muoversi, si offre di accompagnarla.

Giunti allo sportello, fidandosi dell’apparente buona fede dell’ambulante, gli ha consegnato il proprio bancomat col pin e lo ha delegato a prelevare per proprio conto.

Ma, oltre alla somma indicata dalla signora, il commerciante, approfittando dell’occasione, avrebbe prelevato ben 1.000 euro.

La vittima si è accorta dell’ammanco solo in seguito, da un controllo dei movimenti bancari, e si è rivolta ai Carabinieri che, in poco tempo, hanno identificato il presunto responsabile, gravato da numerosi precedenti di polizia, e lo hanno denunciato all’A.G..

