Ambulanza a Porta a Mare e ciclabile, la polemica di un residente: “ciclabile mal progettata”

13 Gennaio 2025

Un episodio avvenuto ieri sera a Porta a Mare ha riacceso le polemiche sulla gestione degli spazi urbani e sulla collocazione delle piste ciclabili in città. Poco dopo le 19:00, un’ambulanza è stata costretta a fermarsi lungo la corsia di marcia in direzione sud, unica opzione disponibile a causa della presenza della pista ciclabile che impediva altre soluzioni.

Il fatto è stato segnalato da un cittadino tramite una lettera inviata ai media locali, nella quale si evidenzia una problematica più ampia: la scelta, considerata da molti discutibile, di collocare la pista ciclabile proprio in quel punto. “Cosa deve accadere perché si ponga rimedio a questa scelta sbagliata?” si domanda il lettore, puntando il dito contro un approccio che, secondo lui, privilegia le piste ciclabili “a ogni costo”, anche quando queste si rivelano mal progettate.

Una riflessione necessaria sulla sicurezza

L’episodio apre un dibattito su come garantire l’equilibrio tra la mobilità sostenibile, rappresentata dall’espansione delle piste ciclabili, e la sicurezza stradale, specialmente in situazioni di emergenza. La scelta di collocare piste ciclabili in zone con traffico intenso e spazi limitati è stata più volte criticata da residenti e automobilisti, che sottolineano il rischio di ostacolare i mezzi di soccorso.

La necessità di una progettazione più attenta

Se da un lato le piste ciclabili rappresentano un passo importante verso una città più green e sostenibile, dall’altro la loro progettazione deve tenere conto di molteplici fattori, inclusa la viabilità e la possibilità di intervento rapido per i mezzi di emergenza. La vicenda di Porta a Mare è l’ultimo di una serie di casi che evidenziano la necessità di un confronto più ampio con cittadini ed esperti, per garantire che la sostenibilità non vada a scapito della sicurezza.

L’episodio solleva quindi una domanda cruciale: è possibile conciliare una mobilità sostenibile con una progettazione che rispetti tutte le esigenze urbane, comprese quelle legate alle emergenze? Una risposta definitiva sembra ancora lontana, ma appare chiaro che serve un dialogo più approfondito per evitare situazioni simili in futuro.