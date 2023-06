Home

11 Giugno 2023

Ambulanza si scontra con l’autobus in via Ernesto Rossi

Livorno 11 giugno 2023

Un incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 11 giugno stradale ha coinvolto un’ambulanza e un autobus di linea

Il sinistro, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale è avvenuto in via Ernesto Rossi a Livorno.

Fortunatamente nel momento dell’incidente non c’era nessun paziente trasportato. Tre le persone rimaste ferite nello scontro, ma per fortuna nessuna in modo grave. Due ambulanze della Misericordia e una della Svs sono intervenute sul posto per soccorrere i colleghi coinvolti della Misericordia di Antignano e trasportarli al pronto soccorso di Livorno in codice verde

