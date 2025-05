Home

Cronaca

Ami i cani ma non puoi tenerne uno? Regalagli un’ora del tuo tempo: loro te ne saranno grati per sempre

Cronaca

19 Maggio 2025

Ami i cani ma non puoi tenerne uno? Regalagli un’ora del tuo tempo: loro te ne saranno grati per sempre

Aiuta ALca a portare a "sgambettare" i cani del canile comunale

Livorno 19 maggio 2025 Ami i cani ma non puoi tenerne uno? Regalagli un’ora del tuo tempo: loro te ne saranno grati per sempre

Ami i cani ma non hai spazio in casa o tempo sufficiente per accoglierne uno nella tua vita? Ti basta anche solo un’ora ogni tanto per fare qualcosa di straordinario per loro.

L’associazione animalista ALCA – Associazione Liberi Cittadini Animalisti, guidata da Giovanna Giusti, storica presidente da decenni attiva sul territorio livornese, cerca volontari per portare a passeggio i cani ospiti del canile municipale di Livorno.

I volontari saranno iscritti gratuitamente all’associazione e avranno la possibilità di migliorare la vita di questi animali che aspettano con impazienza non solo un po’ di libertà all’aria aperta, ma anche il contatto umano che spesso manca.

🐾 Perché partecipare?

Perché camminare con un cane è un atto d’amore reciproco.

Perché non serve adottare per aiutare: a volte, bastano davvero poche ore del tuo tempo per donare una gioia immensa a questi amici a quattro zampe.

Perché fai del bene a loro… ma anche a te stesso: uscire, camminare, giocare con un cane è un toccasana per il corpo e per l’anima.

Non serve esperienza, solo cuore, disponibilità e un paio di scarpe comode.

Che tu sia studente, pensionato, lavoratore o semplicemente amante degli animali, il tuo contributo può fare la differenza.

Per ricevere tutte le informazioni sui cani e su come iniziare l’esperienza da volontario, contatta Giovanna Giusti al numero 370 3640233.

Regala una passeggiata. Cambia una vita. Forse due.

Ami i cani ma non puoi tenerne uno? Regalagli un’ora del tuo tempo: loro te ne saranno grati per sempre