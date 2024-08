Home

24 Agosto 2024

Livorno 24 agosto 2024 – Amichevole Libertas-Pistoia (63-74), equilibrio fino a 20′ poi i strappo nel terzo tempo

Prima uscita stagionale della Libertas che al PalaMacchia ha affrontato l’Estra Pistoia, compagine che milita nella massima divisione. Tra gli Amaranto assenti Banks – lasciato a riposo dopo una settimana intensissima anche sul piano emotivo -, Italiano (dolore al piede) e Hooker, ancora negli States in attesa del visto per poter volare in Italia.

Pistoia, rinnovata nel segno e nel sogno americano di Ron Rowan, non ha potuto schierare (questioni burocratiche) Paschall, ma per il resto era al completo.

Per la verità la differenza di organico e di categoria non si è vista per i primi cinque minuti nei quali la LL ha dominato grazie alle triple di Filloy (già in forma campionato), Bagnesi e Allinei. Raggiunto il vantaggio in doppia cifra, la LL si è vista ripiombare addosso Pistoia, sospinta da un super Forrest. Equilibrio fino al 20’, poi lo strappa decisivo a inizio terzo quarto. La Libertas però non si è disunita e ha contenuto il distacco. Molto bene Filloy. In palla tutti gli altri. In attesa dell’utilizzo di Italiano e degli Americani, resta la gradevole sensazione di una squadra amaranto interessante e con grandi margini di miglioramento

LIBERTAS-PISTOIA 63-74 (20-16; 36-34; 49-60)

BUCA 7, BARGNESI 8, FRATTO 6, FANTONI 4, TOZZI 12, FILLOY 16, ALLINEI 8, SOVIERO 2.