Home

Sport

Basket

Amichevole Pielle-Piombino buon test per i biancoblù

Basket

6 Settembre 2024

Amichevole Pielle-Piombino buon test per i biancoblù

Livorno 6 settembre 2024 – Amichevole Pielle-Piombino, buon test per i biancoblù

Altro buon test di pre-campionato per la Toscana Legno Pielle Livorno che al Pala Macchia ha superato il Basket Golfo Piombino, altra squadra inserita nel girone B di Serie B Nazionale, con il punteggio di 88-81. Per i biancoblù si è trattato della prima uscita in terra labronica, un modo per i tanti nuovi giocatori per prendere confidenza con il parquet di via Allende e prendersi l’abbraccio degli oltre 1500 tifosi presenti sui gradoni del palasport.

Guardando allo scorrere del match, Toscana Legno sempre avanti grazie a un parziale di 8-0 iniziale firmato Bonacini-Del Testa con la di coach Campanella che per larghi tratti ha avuto un vantaggio in doppia cifra e che per tutti i quaranta minuti ha tenuto in mano il pallino del match. Il punteggio ha detto 27-14 a fine primo tempo, 49-41 a metà gara, quindi 71-61 al trentesimo e 88-81 alla sirena finale.

Ottima la circolazione di palla in attacco per i biancoblù, guidati da un Bonacini subito in grande forma e un Venucci top scorer (21 punti), particolarmente ispirato nella ripresa. Ancora da immagazzinare invece certi meccanismi difensivi, per cui servirà un po’ più di tempo e la conoscenza reciproca di un gruppo completamente rinnovato. Prima uscita per Zahariev, subito in quintetto, mentre Leonzio è rimasto ai box per precauzione. Prossimo appuntamento sabato 7 settembre alle 19 a Ponte Buggianese, contro la T Gema Montecatini, gara che verrà giocata a porte chiuse su disposizioni delle Forze dell’Ordine.

IL TABELLINO

TOSCANA LEGNO PL-PIOMBINO 88-81

TOSCANA LEGNO: Bonacini 17, Del Testa 9, Zahariev 11, Donzelli 2, Vedovato2, Venucci 21, Campori 7, Cepic 5, Paesano 11, Baggiani 3, Simonetti. All.: Campanella.

Parziali: 27-14; 49-41; 71-61; 88-81